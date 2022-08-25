「起家興業紀念酒」重現70年前首支創廠金門高粱酒的經典風味。（黑松提供）

中秋將至，也有不少人送酒展現質感。金門酒廠恰好復刻70年前的經典版雙色玻璃酒瓶，完美呈現初代酒廠的第一支金高瓶身包裝，酒體更最大限度地還原最初的風味，嘗一口仿如穿越時空，「起家興業紀念酒」即起於全台酒類專賣店限量上市，並於26日起全家開放預購。

金門酒廠今年迎來創廠七十週年，50度以上金高總代理商黑松公司特別以1952年第一款金門高粱酒為原型，推出「起家興業紀念酒」，禮盒上印上金酒起家舊址－九龍江酒廠，象徵著從篳路藍縷到繁盛成一座巍峨的酒廠、從一到百億營收的富貴與繁榮。

50年代出產的同款金門高粱酒在羅芙奧拍賣網站上預估有台幣十萬上下的身價，可見此款酒的珍稀性深獲收藏家肯定；而當時的珍稀風味，現在也可以從高度還原的「起家興業紀念酒」再細細品味。七十週年限量「起家興業紀念酒」從包裝到酒體神還原創廠第一支金門高粱，調酒師嘗試近百種配方，僅一種酒型比例成功復刻當時的經典風味，入喉前味充斥凜冽醇厚的糧香，中段於口中散發出豐厚果香、後味則以甘甜味收尾，獨特的「甘冽感」是金高失傳已久的起家之味，就連金酒公司第一代酒廠的九旬元老級員工都大力認可，直呼「就是這個味道！」

限量的金門高粱「起家興業紀念酒」即日起於全台酒類專賣店限量販售，26日起在全家便利商店開放預購，售價為每盒1780元。為了慶祝金門酒廠創廠七十週年，每購買一盒「起家興業紀念酒」即贈送2015年灌裝0.3L 58金高千日醇一瓶。

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