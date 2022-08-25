新北市新店區稍早降下大雨，時雨量來到65毫米，新北市災害應變中心今（2）日下午3時50分強化三級開設，新店區災害應變中心也同步開設。

應變中心指出，降雨集中新店、中和、永和、板橋地區，請注意瞬間大雨；山區慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區也要慎防淹水。

新北市消防局表示，新北市水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及災防辦強化三級人員已進駐災害應變中心，其他區公所如時雨量達開設標準時也會同步開設。