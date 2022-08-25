高雄市謝姓男子於去年4月5日傍晚5時許至6時許，陸續搶奪機車1輛與2名女子的手機。謝男到案後說其罹患思覺失調症，犯案時無法自制。橋頭地院審理後，雖然判謝男無罪，但須監護兩年。

謝姓男子去年4月5日傍晚近6時看到林姓騎士將機車停放在一處建築物的門前，謝男要求林姓騎士移動車輛，之後趁著林姓機車騎士不備時，強行騎走機車。林男報警，警方之後於4月12日在高雄市楠梓區一處陸橋下找到這部機車，並發還給林姓騎士。

謝姓男子於去年4月5日晚間6時30分，進入一家美甲店，搶走顧客施女的蘋果手機，此i12手機價值近3萬元。施女見狀追出門外，謝男竟然將手機丟棄於路上。

謝男之後又於當晚6時41分搶奪一名孟姓路人的華碩牌手機，價值約1萬元。謝男搶得手機後逃逸，孟姓路人追趕並請求路旁的民眾報警。警方後來在一處路邊找到孟姓路人的手機，還給被害人。

謝男到案坦承犯行，他表示因為想打電話給弟媳婦，所以才搶奪民眾的手機。證人也指出，謝男在案發後接受警方做筆錄時，身體僵直，這是思覺失調症發病的情形。法官根據凱旋醫院的報告，謝男在犯案時欠缺辨識能力。

謝男還指出，自己的腦海中出現一個聲音，要他去偷手機。法官認為，謝男在犯案時有主觀構成的犯意，經查，謝男在犯案前兩天就有出現僵直症的症狀，而案發當日則出現嚴重的被害妄想、宗教妄想、幻聽、幻視等思覺失調症的症狀。

法官雖然因此判謝男無罪，但須先安排到醫院治療包含內科與精神科等，並對謝男施以監護宣告2年。