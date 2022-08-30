日本豐田汽車30日表示，除了晶片持續短缺外，新冠疫情再起、天候不佳以及召回瑕疵車輛等問題，導致7月全球產量年減8.6%，已連續第4個月未達到預定目標。

7月期間，豐田全球產量共有706,547輛，未達到目標值800,000輛，以及明顯低於2021年同期773,135 輛。也就是本財年前4個月，4月初到7月底之內，豐田新車產量較原計畫減少10.3%。

豐田表示，在歐洲、中國大陸與亞洲其它地區強勁復甦下，7月海外產量增加4.5%，不過。受到大雨、瑕疵車回廠檢修以及疫情影響，日本的產量卻因此大減28.2%。

調研單位東海東京研究所(Tokai Tokyo Research Institute)認為，8月份，豐田原定有大概700,000輛新車出廠，相較於2021年同期僅有約530,000 輛，故推估產出情況可望好轉。

8月中旬，豐田曾誓言會努力達成本財年製造目標。同時，計畫從9月到11月底之前都會提高產能，並預計9月可增至850,000 輛左右，有機會寫下新高與縮減交車時間。

但產業分析師表示，豐田還沒有走出困境，晶片短缺還是個不確定風險，懷疑年產970萬輛的目標達成率。從2022上半財年來看，豐田下半年應會加緊生產腳步，將月產能訂在80萬或85萬輛，如果真的超過80萬輛，將締造新紀錄。