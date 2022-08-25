對於大陸無人機飛越小金門二膽島上空，我方駐軍用石頭丟擲一事，國民黨立委賴士葆直言，蔡英文政府像極了清朝兩廣總督葉明琛的策略，「不戰不和，不死不走」，國人如何相信這樣可以保台？

大陸於日前軍演期間，曾傳出有無人機飛越金門馬祖上空。大陸網路平台「微博」傳出一段高清影片顯示，確實有一無人機飛越金門縣烈嶼崗哨，我方駐軍臉孔及表情清晰可見；另段影片拍到我方兩名駐軍丟擲石頭，企圖驅趕無人機。

金防部24日回應，二膽島於本月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

金防部強調，中共無人機的侵擾，除了要測試我方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。

對此，國民黨立委賴士葆批評蔡英文政府，飛彈穿越台灣上空不發警報，對岸無人機直達軍營也只拿石頭還擊，常說的「抗中」在哪裡？

賴士葆直言，蔡英文政府像極了清朝兩廣總督葉明琛的策略，「不戰不和，不死不走」，國人如何相信這樣可以保台？