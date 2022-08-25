中市林姓夫婦自2020年12月起雇用陳姓女子照顧8月大嬰兒，外婆在隔年3月5日發現外孫出現噁心、嘔吐等症狀緊急送醫治療，醫院研判嬰兒遭到受虐性腦傷，恐遭大力搖晃或外力介入施虐，依法通報，陳女否認虐嬰，檢方偵結將陳女依傷害罪起訴。

起訴書指出，陳女受僱於林姓夫婦擔任嬰兒保母，林姓嬰兒的外婆在2021年3月5日發現，外孫出現噁心、嘔吐等症狀，緊急送醫，經醫院檢查發現，嬰兒有急慢性硬腦膜下血腫、視網膜出血等多處傷害，醫院依法通報警方，所幸經治療後，嬰兒發展及成長均正常。

經送醫院鑑定結果認定，林姓嬰兒有受虐性腦傷，頭部遭大力搖晃或有外力介入施虐，且不太可能是單獨一次的自行跌落或撞到傢俱等行為所致。

陳女辯稱，嬰兒因為是早產兒，發展較同齡兒童遲緩，在照顧期間多次出現異常哭鬧情形，她都有主動向林姓夫婦報告，還曾告知，孩子可能是不適應環境，希望可以更換保母，她並未傷害嬰兒。

檢方認為，該案雖無錄影或目擊證人可證明陳女有傷害行為，但經醫院診斷證明、監視器畫面截圖等證據，認定嬰兒遭陳女蓄意搖晃或撞擊造成腦傷，將她依傷害罪起訴。