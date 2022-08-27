紀姓工班則說，當天導遊領錯路，一直叫他們走濁水溪下面，最後找不到往上的路，直到傍晚步行到濁水溪與清水溪的交界處，因為天色逐漸變暗就不敢再移動。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

台中市清水區公所昨日到武界部落參訪，整團24人昨天已經有19人率先獲救，剩餘5人下午3點多左右，在搜救人員的攙扶下步出派出所，其中1名腳受傷的林姓男子表示，與同行的夥伴整夜不敢睡，只能在原地等待天亮，感謝各界關心，

清水區公所員工旅遊失聯的5人，包括當地九人座簡姓司機，公所的行政助理，則有區長65歲林姓司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工，其中65歲林姓司機與40多歲顏男上午先被找到，兩人坦言與大家走散，在山區度過一晚。

獲救的林姓司機表示，昨天晚上跟同行的同仁結伴，整夜都不敢睡，也不知道怎麼熬過去，靜靜地等待天亮都不敢睡。而林姓司機因為腳受傷拐到，在家人的攙扶下準備到醫院救治。

紀姓工班則說，當天導遊領錯路，一直叫他們走濁水溪下面，最後找不到往上的路，直到傍晚步行到濁水溪與清水溪的交界處，因為天色逐漸變暗就不敢再移動，後來躲到附近的樹木旁邊，跟同事不斷燃燒木材，可能因為有火所以野生動物也不敢靠近。

後來早上的時候他們開始往回走，往武界的方向走，最後陸續看到天上有直升機，後來聽到摩托車的聲音，最終看到搜救人員迎面而來，真的很高興；而守候多時的家屬看到家人走出，也都相當感動，感謝大家協助救人。