驚恐！武界溯溪獲救者驚曝 領隊像被「魔神仔牽著」帶大家走上山

清水區公所員工前往南投武界舉辦自強活動前往一線天峽谷溯溪時發生失聯意外，5名團員失聯一夜後於27日上午獲救，但首先走出山區的柯姓、顏姓員工，帶著疲累身心返抵武界派出所時，卻驚爆簡姓領隊帶隊時出現詭異舉動，整個人彷彿失神，說話如跳針般，帶著大家一直往深山走，就像被「魔神仔牽著」，然後就迷途了。

清水區公所員工前往南投武界舉行自強活動前往一線天峽谷溯溪時發生失聯意外，市長盧秀燕至南投說明。（圖／張妍溱攝）

柯姓員工描述，他們4人昨天由簡姓領隊帶著，要去參觀武界一線天峽谷。他們從下午2時出發，簡姓領隊告訴他們「只要走30分鐘就會到了，小時就到了」，大家相信他的專業，於是跟著領隊往上游走，

但後來愈走愈久，按理說一線天峽谷不久就會到，卻連續走了幾個小時，仍沒看到一線天峽谷，大家心裡愈來愈擔憂，連續問了簡姓領隊「還要多久才會到?」，連續問了3、4次，他還是回答「再30分鐘就到了」，大家就這樣不明究裡的跟著走。

當天色漸暗，踏大家體力已經透支，幾乎沒辦法走，於是選擇一處平坦河床躺下睡覺，卻發現簡姓領隊自己直直往良久瀑布走去，他想要跟過去喊他，卻掉入溪水中險滅頂，被溪水沖到下游才自己爬上岸，但是攜帶的手機和拖鞋都被沖走。

但是簡姓領隊卻自己躲在對岸，而且當時另一名顏姓員工也不見人影，所以就只有三個人在河床生火過夜，就是怕失溫和驅趕野生動物。

柯姓員工說，直到上午三人才發現簡姓領隊自己又走回到他們休息的地方，他搞不懂為何領隊會一直帶著他們走，因為一線天不是個很難抵達的地方，距離也不遠，不過搜救的當地村長告訴他們，簡姓司機好像被魔神仔牽引，才會帶著大家一直走錯路，這段詭異經歷，也讓他們飽受驚嚇。