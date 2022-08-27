好消息！台中市清水區公所一行24人昨日前往南投武界山參訪，4名同仁及1名當地司機失聯，經搜救一整夜後，警消上午出動直升機及空拍機進行陸空立體救援，分別在上午9時許尋獲2人，救援人員回報兩人身體狀況良好，目前由搜救人陪同下山，至於另外3人仍續搜救中。

清水區公所一行24人參訪活動為一日行程，昨上午到武界山一線天溯溪，24人搭乘3部9人座巴士前往，在導遊及當地1名司機的帶領下步行前往一線天。2名員工因拖鞋壞了先折返，其餘24人持續往目的地前進。

團員原訂於中午全數返回部落集合點用餐，但仍未見蹤影，於是請當地村長及村民趕緊協尋。由於該行程步行來回僅1.5小時，有7名員工走了3個多小時發覺不對勁，於是打道回府，另1名導遊及11名員工也順利被引導回部落，20名員工已在深夜平安返家。而1名當地司機及4名體格壯碩且腳程快的員工則失聯。

除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合，希望能順利找到失蹤者。