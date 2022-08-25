台南1名人妻小芳（化名）今年2月某日凌晨被丈夫突敲門闖租屋處，丈夫發現她僅穿內衣、神色慌張，四處翻找之下果然在窗簾後面發現另名男子僅穿內褲，當時年幼女兒也在床上，丈夫怒告求償100萬，男子辯稱只是朋友關係，但法官認為既然是朋友何需躲藏，且2人穿著實不合理，判小王需賠10萬。

判決書指出，小芳與丈夫在2016年結婚，丈夫在今年2月18日凌晨時前往小芳租屋處，發現對方僅穿著內衣、慌張地前來應門，當時2人年幼的女兒還坐在床上，丈夫發覺不對勁後就進屋查找，果然在房間窗簾後方發現僅穿著內褲的男子，揭發婚外情，一狀控告2人求償100萬元的精神撫慰金。

丈夫控訴對方2人竟在年幼女兒面前發生關係，但遭指控的男子反駁稱當天是小芳幫自己慶生，他才會到女方家中作客，稱2人只是朋友關係，當下因為外頭飄雨，才會一直待在家中，後來得知小方丈夫要來，擔心場面尷尬，才會情急躲在窗簾後方，強調2人並無發生關係，請求法官駁回求償。

法官認為，如果男子與小芳僅是朋友關係，理應可以與小芳丈夫正常見面談話，為何需急著躲到窗簾後芳？且小芳身為人妻，卻在深夜時僅穿著睡衣，與其他男性在臥室獨處，顯然已逾越友情交往之界線，最終審酌兩方經濟狀況等一切情狀，判小王須賠償10萬元。