【政新鮮】凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」 徐巧芯爆氣再嗆蔡政府

台南市22日發生殺警奪槍案，造成2名員警曹瑞傑、凃明誠因公殉職，立法院長游錫堃昨(25日)到靈堂上香時，凃二姊當著游的面，哭吼著「XXX的廢死團體，都給我滾去18層地獄！」引發外界關注。國民黨台北市議員徐巧芯對此表示，「我想民進黨在廢死議題一直是見風轉舵，沒有實質作為的，一方面採取實質的廢死的行為，但是又不敢提出廢死法案」。

徐巧芯接受《政新鮮》專訪時表示，凃明誠二姊飆罵法務部，以及外役監的典獄長杜聰典，甚至批評廢死團體非常糟糕，「我想民進黨在廢死議題一直是見風轉舵，沒有實質作為的，一方面採取實質的廢死的行為，也就是蔡英文上任到現在，已經死刑定讞內也只讓兩位罪犯伏法，但是又不敢提出廢死法案，這種做法會讓人覺得視中華民國法律為無物」。

徐巧芯談到，「尤其是我覺得在過程當中可以感覺到，民進黨很多人就是廢死，但碰到重要事件又會轉彎支持要判死刑，但即便法院判處罪犯死刑定讞，但判了又不執行，這對受害者家屬而言都非常不公平，會讓他們覺得政府就是站在死刑犯、罪犯角度」。

至於此次外役監管理問題，徐巧芯認為問題非常大，目前已經變成特權天堂，民進黨2020年6月通過修法，放寬對累犯限制，民進黨在可以修法時不好好去檢討，等到出了事情，罪犯跑掉、2名員警生命逝去，民進黨現在才說要修法，真的是為時已晚。