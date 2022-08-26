女星謝依霖參加綜藝節目《大學生了沒》，因為表演「整個場面我Hold住」走紅，被封為「Hold住姐」，2018年結婚生下一對子女後，便淡出演藝圈，近來在社群網站透露懷女兒時被說「女兒『也』很好」，讓她聽了頭皮發麻，緊接著強調「我女兒就是『最好』，沒有『也』」，引起媽媽粉絲共鳴。

謝依霖表示自己是共感能力偏差的人，若非發生在自己身上，很難想像現在居然還有「重男輕女」的觀念，她透露家中是四姐妹，國中就讀美術班，全班只有六個男生，高中念女校，大學則是選讀藝術學院，出社會又進入演藝圈，基本上接觸圈子以女生居多，完全不存在歧視問題，因此只要聽到重男輕女、男女不平等的故事，都會列為「古談」。

謝依霖回憶起懷老大時，早餐店阿姨看到她劈頭就問：「個帶把的嗎」，當時回應：「是女生」，沒想到對方竟回覆：「沒關係啦，女生也很好」，讓她詫異什麼叫「也」，內心OS更是：「我女兒就是『最好』，沒有『也』」，未料臉已經垮掉，早餐店阿姨硬要接話：「下一胎再拼」，讓她聽了直翻白眼：「噁心死我，2018年我還能聽到這種話，那生四個女兒的我媽媽，在三十幾年前的社會，到底要承擔多少這種莫名其妙的言論」。

這時回想起媽媽以前總抱怨只生女兒壓力好大，當時還勸她不要理會別人說什麼，沒想到當事情發生在自己身上時，才理解對方不是在傷害自己，而是在傷害孩子，也才體會到母親傷心的不是自己被羞辱，而是捨不得心裡「最好的」，在別人嘴裡變成「也不錯」，接著強調「真的不喜歡一個『好』字跟『也』字，我喜歡湊一起的『好野』2字」。