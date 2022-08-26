被指論文抄襲，高虹安（中）到北檢怒控「翁達瑞」妨害名譽（陳志賢攝）

自稱旅美教授的網友「翁達瑞」，日前才因在前新竹市長林智堅論文門事件，指調查官余正煌抄襲挨告後，參選新竹市長的民眾黨立委高虹安也不滿「翁達瑞」自去年起迄今一再誣指她抄襲，今早在律師陪同下，親赴台北地檢署按鈴控告筆名「翁達瑞」的陳時奮妨害名譽。

據指出，翁達瑞早自去年起就多次透過臉書質疑高虹安博士論文有問題，並指連高的指導教授李傑也將她除名。雖然當時民眾黨曾澄清此事，並拿出李傑替高虹安背書的聲明，強調高虹安確實是李的學生，博士學位沒有問題，可以很輕易查詢到，並稱許高是相當傑出的博士生，論文被高度引用。

但翁達瑞近期又在臉書公開指高虹安投機取巧，稱發現高的美國辛辛那提大學的博士論文抄襲自一篇期刊論文，而這篇期刊論文又取材自經濟部委託資策會專案報告，疑涉侵權。並指高透過字體、字距、行距加大、任意換頁「灌水」作為自己博士論文。

高虹安為捍衛自己名譽，在律師陪同下，今天早上9時50分到台北地檢署提告翁達瑞妨害名譽。