林智堅論文抄襲，雙殺出局，民進黨心有不甘，代打參選桃園市長的鄭運鵬，翻箱倒櫃找出張善政任職宏碁集團時主持農委會委託、為期3年的專案研究「農業電子化發展策略分析與規劃計畫」，抹黑該項報告，涉嫌抄雜誌、論文、網站翻譯，多處未註明引用來源，不當獲利5700萬。桃園市民進黨市議員參選人也踴躍參與抹黑，跑到地檢處按鈴告發張善政。

抄襲，在學術界有嚴格的定義。林智堅遭到雙殺，正是觸犯了學術界嚴格的規範。但，政府內部或委外的公共政策研究規劃報告，只要不牽涉專利盜用，旁徵博引，介紹他人的著作、作品、理論見解，融會貫通用在公共事務上，造福公眾，根本不涉及所謂抄襲。民進黨桃園選情告急，瘋狗亂咬，其心可誅。

譬如，交通部委託某機構規劃台灣橋樑整治計畫，計畫主持人引用土木科技的觀點、和世界各國橋樑建設的例證，參照台灣歷年的橋樑監測統計與河川水文變化資料，作成建議，也涉及抄襲嗎？請問台大土木系畢業的鄭運鵬，分析國內橋梁資料，不複製交通部及相關單位的官網資料，要如何取得？宏碁規劃台灣農業電子化發展策略，不也需蒐集分析國內的農業統計資料嗎？蒐集資料，不複製最具權威的農委會資料，難道要另起爐灶？還是要憑空捏造？

此「案」爆發於2007年，正是陳水扁執政期間。當年，內閣兩度異動，蘇貞昌因爭取民進黨總統候選人失利，於2007年5月請辭，由張俊雄接任閣揆。蘇張前後兩屆內閣，農委會主委都是蘇嘉全。鄭運鵬指摘張善政和宏碁集團在2007年從農委會不當獲利5700萬，果真如此，該痛罵的，該按鈴申告的，豈不應該是蘇貞昌、張俊雄和蘇嘉全嗎？鄭運鵬拿2007年的劍，就請斬2007年的官！

3年5700萬的研究計畫，平均每年1900萬，比起數位部1人花3000萬預算，前者造福農業，後者造孽。哪個該徹查？比起華航被迫耗資1382億購買16 架波音787，更是小小巫見大巫了！

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