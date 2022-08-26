正進入採收期季節的文旦柚，因對岸禁令產銷告急。國民黨3位農業大縣首長張麗善、徐榛蔚、饒慶鈴今北上立法院向蔡政府喊話，很同意中央說農產品不該放在同個籃子，但幾年來卻沒談出中國大陸以外的農產外銷國；如今貿易商棄單、盤商坐等價格下壓，柚農1年收入恐將化為泡沫，請中央別再裝睡。

雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴今北上立法院，偕同國民黨立委曾銘宗、傅崐萁等人召開記者會，要求中央政府面對農漁生計衍生的國安問題。

饒慶鈴表示，蔡英文總統已經定調農產品無法外銷是「政治問題」，但政治問題就該政治解決，不要把農漁民當作政治手段下的犧牲品。

饒慶鈴說，很同意蔡政府說農產品不該放在同個籃子，但請問過去幾年，中央在農漁產品的出口是否有談出中國大陸以外的國家？檢疫與關稅都不是地方政府能處理的問題，呼籲中央拿出誠意解決，不要讓農漁民成為政治手段下的犧牲品，罔顧人民卑微地想要生存下去的希望。

徐榛蔚指出，過去文旦柚每年外銷7千至8千公噸，其中4千至5千公噸是銷往中國大陸，3千公噸是到日本、新加坡、香港。而銷往中國大陸的文旦柚，又有2500公噸以上是來自花蓮縣，佔出口量的55％以上，如今花蓮人都在說，「裴洛西颱風」讓1年收入化為泡沫，2500公噸外銷通通消失，全部回到台灣市場，這對內需衝擊有多大？

「貿易商棄單，盤商坐等價格落下壓低，農民呢？悲慘的是農民。」徐榛蔚說，先前鳳梨被禁止進入中國大陸市場，農委會用5.6億在產地收購，讓鳳梨維持每公斤22元上下，但這次農委會卻只收購了8萬斤，對比過去5千公噸的外銷，這叫有幫助農民？資源分配是怎麼分配的，中央別再忽略農友權益。

張麗善則強調，從疫情、俄烏戰爭到裴洛西來訪出現的禁銷令，農民都是首當其衝，但政府迄今卻未提出良策，解決最弱勢農民的燃眉之急；隨著文旦柚進入採收期，農民非常焦慮，盼政府別再裝睡。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗強調，去年台灣外銷金額，每100元有42元是到中國大陸，比例非常高，更有超過1千億美元的出超，請問蔡政府到底還要不要中國市場，如果要，要怎麼處理？

曾銘宗說，台灣農產被禁銷中國大陸後，蔡政府依然拉出「抗中保台」的調子，農委會主委陳吉仲也開罵，甚至連消基會也罵，但問題有解決問嗎？國民黨副主席夏立言日前已當面向海協會會長張志軍表達要好好處理農產檢疫，不要傷害無辜的農漁民，國民黨已經起了頭，蔡政府應該盡速接手。

曾銘宗強調，蔡政府必須先釐清輸往中國大陸的農產檢疫是否真有問題，如果沒問題，假設中國大陸是故意找碴，那就拿出具體事證來回應，唯有提高經濟性、降低政治性，才能真正解決台灣農產面臨的外銷困境。