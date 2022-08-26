蔡英文總統今上午在總統府接見美國聯邦參議員布蕾波恩 （Marsha Blackburn R-TN）訪團；蔡總統致詞表示，台灣在半導體產業有長期發展累積，也樂見半導體業者赴美投資，也期盼與美國強化半導體等高科技領域間的合作，一起因應後疫情時代的經濟挑戰。

總統致詞指出，布蕾波恩參議員一直就是台灣的好朋友，2008年也來過台灣，經過14年，也是在這樣關鍵時刻不遠千里而來，用行動展現美國國會對台灣強力的支持，對台灣來說具有格外的意義。

總統說，近期以來，美國各界人士相繼來台訪問，這些溫暖的行動，堅定的支持，也再度強化台灣自我防衛的決心，她要代表台灣民眾表達歡迎及感謝。

她說，布蕾波恩參議員是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案強化美國對台灣強化自我防衛的支持。期待和美國及其他理念相近的國家合作，共同攜手合作，捍衛亞太區域穩定、和平。

總統說，近來世界局勢有許多變化，包括俄羅斯入侵烏克蘭、中國長時間軍演，都顯示威權主義國家對世界秩序帶來的干擾及威脅。

她說，也正因為如此，民主國家應該團結合作，共同堅定捍衛自由民主的防線；此外，除了區域安全、共享民主自由的價值的國際夥伴，也應該深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈。

總統說，布蕾波恩長期以來關注半導體供應鏈安全議題，也提倡選擇美國平台，更多半導體產業赴美投資。上週台美雙方同步宣布啟動台美21世紀貿易倡議的協商談判，相信透過這個平台，可以繼續深化台美經濟各領域的關係。

她強調，同時也希望進一步融入印太經濟架構等區域經濟合作架構，建立高標準的經濟規範，一同創造區域穩定及繁榮。

布蕾波恩致詞指出，台灣與美國有共同價值，都熱愛自由民主，熱愛自己的國家，應當要支持台灣保持自己的獨立及自由。她也期待雙邊會談時可以觸及這些議題。

她說，田納西州是美國汽車製造重鎮，半導體對田納西州非常重要。她也非常樂見有這麼多汽車製造業者都在田納西州創造許多薪水優渥的工作，因此非常重視供應鏈及市場基礎建設的議題。

她說，也非常樂見有選擇美國這個平台，這個契機讓業者有非常穩定的供應鏈，確保可以穩定的供應給美國市場。她期待可以繼續支持台灣，讓台灣保持獨立自由。