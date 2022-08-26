和泰車(2207)TOYOTA在台製造廠國瑞汽車，配合台灣政府再生能源政策及國瑞新事業之發展，歷經15個月的企劃及建置，於8月5日正式加入台灣電力公司的調頻備轉輔助服務，協助台電穩定電網。

該案場建置4.2MW AFC儲能設備，採用dReg0.25一級效能可於1秒內快速反應，主動偵測電網頻率、配合台電進行充放電作業。

國瑞汽車古屋敷總經理指出，由於再生能源容易受到天候影響產生間歇性供應的問題需要克服，因此在政府大力發展再生能源的過程中需要依靠「儲能」設備來安定電力品質及強化電網韌性。

另外國瑞汽車自2010年起積極推動再生能源的建置，並以「2035年工廠達到碳中和」為挑戰目標，計畫於2030年之前投入10餘億元經費，在廠內建置25MWp的太陽能發電裝置，利用大自然的太陽光達到「創能」的效果來低減碳排放量抑制地球暖化。

除了上述儲能及創能外，國瑞汽車身為汽車製造廠及用電大戶的社會責任，長久以來結合衛星廠商及相關產官學研機構的寶貴意見，積極推動日常省能源活動及導入低耗能的革新生產技術來達到「節能」的效果。

國瑞汽車在台深耕38年，已生產出350萬台車輛，今後會持續透過「節能」、「創能」、「儲能」三個面向的整合以落實能源安全、資源循環及永續發展之經營方針，並朝向達成台灣2050淨零碳排的目標邁進。