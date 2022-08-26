受到美股收紅鼓舞，日股26日也走高。早盤結束時，日經指數收28,745.42點，漲266.41點或0.94%，但周線目前跌0.6%左右。東證收1,987.17點，漲10.57點或0.53%，但周線目前也跌約0.4%。

分析師認為，即將舉行的美國全球央行年會，不論會有何種消息傳出，股市差不多已經消化，除非聯準會釋出很意外且很利空的訊息，才有可能會大跌。因此，下周開始大盤有機會再向上。

盤面上，能源類股表現相對較差，石油業者帝石跌0.2%，其餘主要個股都不錯，東京威力科創漲2.65%，權值股迅銷漲1.68%，軟銀漲1.68%，電玩主機PS5要漲價的索尼也漲1%。

最新經濟數據方面，住在日本首都圈的民眾，每日生活負擔愈來愈重，以8月來說，若不算過去日本曾經加稅的那幾年，當地CPI(消費者物價指數)基本上已飆升至1992年以來最高。同時物價大漲，也帶給日本央行是否還要維持目前超低利率的難題。