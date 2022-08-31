周二美股連跌第三天，三大指數都跌約1%，延續上周五崩跌逾3%的低迷走勢，標普500指數為7月底以來首次跌破4,000點，恐不利於夏季反彈行情的反攻。聯準會與其他央行繼續釋出訊息，他們將提高利率以抑制通膨，儘管這將衝擊經濟增長，而企業獲利也可能受到影響。此外，美國7月職缺數意外大增，顯示人力需求沒有降溫跡象，令投資人擔心聯準會將更有理由維持其激進的升息路徑。另一份報告則顯示美國8月消費者信心在連跌三個月後強勁反彈。媒體報導台灣首次向一架中國無人機鳴槍驅離，進一步削弱市場信心。

標普500指數和那斯達克指數均跌破50日移動均線。標普500指數盤中也一度跌破有「黃金分割線」之稱的斐波那契回調線（Fibonacci retracement）從6月低點到8月高點這一波升勢的50%，也就是一度跌破其主要支撐位。

晶片股表現不佳，亦給那斯達克指數帶來拖累。花旗表示，半導體產業將步入十年來最嚴重的低迷期。

投資人預期央行將持續升息，短期利率繼續走高。美國兩年期公債殖利率創下近15年來新高。利率上揚不利於科技股和成長股表現。

原油價格重挫，能源股首當其衝，成為盤面上表現最疲弱的板塊。在利率升高的前景下，金融股表現出眾。

自聯準會主席鮑爾上周五重申美國央行即使面對經濟放緩仍將繼續升息的決心以來，標普500指數已下跌超過5%，而從6月中旬低點的反彈幅度則腰斬至8.7%。

道瓊指數和那斯達克指數自6月中旬以來的反彈漲幅均縮水了一半以上，目前比他們的夏季低點分別漲約6%和11%。

★主要指數

道瓊指數跌308.12點或0.96%，收31,790.87點。

標普500指數跌44.45點或1.10%，收3,986.16點。

那斯達克指數跌134.53點或1.12%，收11,883.14點。

費城半導體指數下跌35.87點或1.31%，收2,708.63點。

★消息

美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，7月職缺增至1123.9萬個，遠超出市場預期的1037.5萬個。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，聯準會將盡一切所能讓通膨率回到2%目標，而這不一定會導致經濟嚴重衰退。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，為了達成抑制通膨這個首要任務，聯準會可能需要將聯邦基金利率調升至3.5%左右，他並表示，明年根本不可能降息。

亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）在周二發表的一篇文章中表示，如果新數據顯示通膨「明顯」回落，聯準會可能會從最近的升息75個基點「放緩力道」。

市場預期聯準會在9月會議連續第3次升息75個基點的可能性為 74.5%。

美國2年期公債殖利升至3.4970%，創下2007年底以來新高。10年期債息升至3.1530%，為6月底以來首見。長短期債息仍然呈現顯著倒掛，意味著市場預期經濟將步入衰退。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布8月消費者信心指數回升至103.2，創下5月以來新高，並優於市場預期的97.7。

周二紐約期油大跌5.54%，收在每桶91.64美元，盤中一度跌6.67%，報90.54美元。布蘭特期油下挫5.5%，收在每桶99.31美元，盤中一度跌7.17%，報每桶97.55美元。伊朗可能與西方國家達成核協議、主要產油國減產的可能性下滑、全球經濟前景不明恐削弱原油需求，以及伊拉克爆炸事件料將不影響當地石油生產，均給油價帶來壓力。

美國各交易所成交量總計為105.1億股，過去20日均量為105.4億股。