美國7月職位空缺較預期高出近100萬個，顯示人力需求並未降溫，加上美國8月消費者信心連3跌後強彈，美國聯準會(Fed)官員表態將更積極升息對抗通膨，接連的鷹派訊息，令美股重量級科技股全跌，晶片股亦表現不佳，美股連三日收跌，短短3天慘跌1500點以上，四大指數周二下跌約1%。周三台股開跌41.51點報14912.12點，隨後最低至14874.33點、下跌79.3點，失守14900點，但在電子緩步回神下，9點半過後拉抬助陣大盤強勢翻紅，最高14976.78、上漲23.15點，14900失而復得。

盤中平盤忐忑走勢。周三上午10:25左右，加權指數下跌16.52點或0.11%，報14937.11點；櫃檯指數上漲1.17點或0.59%，報198.86點。

周二台股ADR，台積電ADR跌0.07%，聯電、日月光ADR均揚。權值王台積電(2330)早盤下跌4元來492元，隨後小幅翻紅，最高來到497.5元、上漲0.3%，探頭平盤上方，聯發科(2454)也守住紅盤上揚。聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)則僅驚紅一撇，再度翻黑震盪走勢，電子股一度翻紅，仍否守住紅盤也是大盤關鍵。電子股、半導體成交比重雙雙下跌，分別面臨五成、兩成占比關卡。而汎銓(6830)掛牌上市首秀，早盤股價最高達123.5元、漲幅逾20%。AMD最新發表採用全新「Zen 4」架構的Ryzen 7000系列桌上型處理器，帶動電競PC、主機板品牌廠微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)等早盤紅通通。

生醫、化工穩大局，分別上漲2%、1%，名列漲幅冠亞軍，當中的亞諾法(4133)飆上漲停，雃博(4106)、景岳(3164)、ABC-KY(6598)、全宇生技-KY(4148)也高漲半根漲停以上，生醫類指續衝上75.89點波段新高點，成交比重衝上一成占比。造紙、橡膠、水泥、營件等均上漲逾0.3%，傳產當頭漲幅均前，光學股也續強。

國內最看好貨櫃海運業的投顧機構宏遠，首度同步調降貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)的評等，從原先的買進降至中立，貨櫃三雄跌幅超過1%，航運跌幅為上市類股最劇，航運由航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)紅盤撐腰。鋼鐵也下跌超過0.5%，金融則翻紅紅盤向上態勢。

高價股方面，股王股后信驊(5274)、大立光(3008)雙雙上揚，力旺(3529)、祥碩(5269)、世芯-KY(3661)盤中走揚，旭隼(6409)、AES-KY(6781)、譜瑞-KY(4966)則平盤震盪忐忑。

本日收月線、周線，目前離萬五關卡仍有一段路，加上MSCI季度調整生效、周期權結算、新台幣匯率走向等變數，可預期尾盤會有較大波動出現，法人分析，若無法儘快站回萬五以上短中期均線，上檔反壓恐讓盤勢進一步弱化可能，目前均線已轉為空頭排列，上檔仍有壓，但國安基金護盤有一定作用，加上重挫未見增量，意指殺低意願不高，下壓也有撐，權值股能否穩住陣腳，將是短線台股觀察重點，操作上宜挑具指標性的中小型股。

展望台股後市，法人分析，9月上旬觀察重點包括9月2日美國將公布非農就業數據、9月13日美國將公布8月消費者物價指數(CPI)年增率，都將牽動聯準會9月升息動向。