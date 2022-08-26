行政院昨通過明年度中央政府總預算案，國防部預算達4151億餘元創下新高，年增幅更達12.9％。國民黨立委江啟臣今表示，在國防軍備增加之外，蔡政府應先清楚告訴解放軍與國際，我方整體國家防衛戰略底線在哪，不能被侵犯。

江啟臣舉例，像是這次中國大陸軍演越過台海中線，甚至到達我方領海極限，國人卻沒有看到國防部獲蔡總統有任何反應；近日無人機侵擾我外島領空，看到卻是官兵只能拿石頭來丟，這樣國防經費大幅增加又有什麼意義。

江啟臣提醒，我國國防預算增加不可能無止盡，更不可能與對岸軍備競賽，畢竟規模差太大，應去了解兩岸緊張的原因，降低兩岸緊張。

江啟臣表示，這幾年國防預算逐年增加，除武器採購因素與人員維持預算增加，跟兩岸關係緊張還是有很大關係，共機擾台、兩岸緊張增加國軍在備戰上壓力更大，出勤的勤務比過去大幅增加，所以作業維持費部分明年約增加200多億元。

江啟臣說，除增加自己的嚇阻能力與國防戰力，兩岸緊張關係的降溫，在其他政治方面，如何透過對話降低緊張，也降低國防上的壓力，這也是蔡政府必須努力的工作，甚至大家擔心的軍士官兵軍紀問題，這都不是預算增加上可以彰顯的。