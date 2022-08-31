立法院下會期審查中央政府總預算，國民黨立院黨團總召曾銘宗質疑，防疫經費部分，明年編列高達845億元，比去年增加658億元，現階段疫情不是相對樂觀？陳時中都可以辭衛福部長去選舉了，為何衛福部明年還要編列防疫經費高達845億元？是預測疫情不樂觀嗎？還是裡面藏了什麼經費？是跟選舉有關？衛福部經費都不公開、透明，國民黨團對衛福部的預算，感到十分不安心。

曾銘宗指出，112年度中央政府總預算案，歲出2兆7191億元暴增21％，創史上最高。其中預算赤字達1626億元，是蔡英文總統任內最高；借債1736億元，加上特別預算借債2128億元，合計舉債高達3864億元，更是近年新高。到7月底為止，中央政府總債務已經接近6兆6000億元，明年執行完預算後，總債務將會接近7兆元，在蔡政府執政之下財政敗壞。

此外，曾銘宗也指出，經濟部將增加台電1500億元預算。根據台電1-6月財務報表顯示，稅前虧損945億元，6月底的淨值2566億元，扣掉核四2800億元，淨值是-272億元；事實上，台電在6月底就已經破產了，蔡政府選擇從人民口袋中掏了1500億元，對台電做現金增資。

書記長李德維則指出，農委會「農業科技產學合作計畫」以往都是今年度申請，核准明年度執行，農委會陳吉仲主委這次新增一個「先期型產學計畫」，等於是現在就可以申請112年度以後的計畫案，這種作法就是「先掛號」，再把計畫夾帶在預算裡面，難道是想綁樁？

數位發展部的部分，藍委賴士葆指出，數位部除了部本部外，下轄數位產業發展署和資安署，三個單位各放100位約聘雇人員，超過50％，和一般公務機關約聘僱人員佔10％高出許多，且從八職等開始任用，破壞文官體制莫甚於此，國民黨團會嚴格監督數位發展部，是否利用公帑養網軍攻擊在野黨。

藍委費鴻泰表示，112年度中央政府總預算，歲出部分年增率達20.8％，他擔任民意代表28年，從來沒有看過這麼高的預算歲出年增率，在台幣沒有劇烈貶值的情況下，對照先進國家穩定的貨幣，20.8％的歲出年增率會嚇死人。

費鴻泰進一步指出，112年度中央政府累計債務餘額高達6.6兆元，相當於每位國民一出生就背負了26.6萬元債務。此外，國防部明年歲出預算4151億元，加上特別預算以及非營業特種基金，總額高達5863億元，占GDP2.4％，是史上新高。費鴻泰質疑，蔡政府動輒以特別預算編列，是否變成常態化？國民黨團支持國防預算，但也要遵守財政紀律，不能在編列中央政府總預算時，將特別預算常態化。