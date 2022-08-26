就讀高雄某大學的女大生和4名同班同學喝酒聊天，女大生疑酒醉被一名男同學性侵。東窗事發後，男大生母親竟向女大生雙親表示「要就結婚，不然上法院」，女大生雙親認為是羞辱，憤而提告。高雄地院依乘機性交罪判男同學4年，可上訴。

2021年10月23日晚間，女大生和大學同學買了伏特加烈酒，到男閨密的租屋處喝酒聊天，酒過三巡，眾人皆已醉茫茫，女大生和男閨密睡同一房間，其他3名同學睡另一間房。

清晨5點多，一名男同學摸進女大生的房間，不甩一旁熟睡的男閨密，直接親吻女大生還摸胸，還讓女大生口交，最後性侵得逞。過程中女大生男閨密一度被床搖醒，男大生竟問「我可以試試嗎？」男閨密拼命搖頭、把男大生推下床，才把男大生逼退。

女大生事後情緒大受打擊，把事情告訴父母親，雙方父母親代為談判。沒想到，男大生母親竟向女大生雙親表示「要就結婚，不然上法院」，女大生雙親認為是羞辱，憤而提告。

女大生表示，不想把事情鬧大，但男大生雙親態度強硬，自己的爸媽無法接受，只好對簿公堂，還通報學校。

法院審理時，男同學坦承有和女大生發生性行為，但強調沒有違反女大生的意願，女大生還回吻他並幫他口交。辯護律師也說，雙方是在酒精催化下合意性交，隔天早上女大生還自己騎機車回家，可見當時意識清醒，沒有不能抗拒的情形。

法官審酌當天相關證人證詞，及男同學在電話中向女大生坦承趁她酒醉性交，還不斷道歉，認定男同學犯行明確，最後依趁機性交罪判處他徒刑4年，全案仍可上訴。