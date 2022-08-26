高雄市前金區民進黨籍方姓里長2019年起涉嫌詐領23名巡守隊誤餐費共26萬元，遭人爆料檢舉。檢警調前往查緝時，方男眼見東窗事發，主動交出巡守隊員出入登記簿及相關印鑑配合調查。高雄地檢署初步掌握方男涉貪罪證，但偵詢時方男辯稱細節「忘記了」，檢察官訊後依違反《貪汙治罪條例》、諭令10萬元交保候傳。

依據「高雄市社區守望相助巡守隊巡守人員協勤誤餐費核發作業要點」第七條規定，各巡守隊每月之協勤誤餐費應於翌日起兩個月內申領，逾期視同放棄。但有正當理由經以書面向轄屬警察分局報備核准者，不在此限。

檢警調查出，有隊員實際上根本沒領到錢，但誤餐費印領清冊上卻已蓋了章。經查，方男在誤餐費核撥發放後，疑似逕自提領26萬元後未按時發放。時間自2019年3月至12月、2020年整年度、2021年1月至5月、2021年10至12月、2022年1至4月，估計有23名現任、已離職巡守隊員沒領到協勤誤餐費。

有隊員看不下去向當地警方檢舉，警方向高雄地檢署聲請拘票，直接到方男家中搜索。方男眼見檢警大陣仗登門，就知道發生什麼事，主動交出巡守隊員出入登記簿，以及2019年至2021年的誤餐費印領清冊及排班表，巡守隊員印章及守望相助隊專款存摺印鑑等證物。

方男辯稱，誤餐費每個月都有領出來，但跟自己私用的錢放在一起，等到年底才一次發放給巡守隊員。對於有人指證沒確實發放一事，方男直說「忘記了」。

檢方認為，方男無法清楚交代誤餐費的遲發原因，依據相關證人、事證，初步認定方男至少私飽中囊10萬多元，訊後依違反《貪汙治罪條例》、諭令10萬元交保候傳。後續將方男手機送至刑大鑑識，還原電磁紀錄，釐清是否還有其他不法事證。