不畏黨紀赴黃珊珊參選記者會 國民黨里長現身力挺

台北市前副市長黃珊珊28上午召開記者會，宣布參選台北市長。先前國民黨祭出黨紀，要求黨籍里長不得出席記者會，但國民黨籍大安區群賢里長翁鴻源仍現身力挺，更祝黃珊珊高票當選，對於恐被國民黨處分，他表示尊重國民黨決定。

黃珊珊參選記者會約有80多位里長到現場，其中包含國民黨、民進黨籍里長。國民黨籍大安區群賢里長翁鴻源不畏黨紀，直接穿里長背心出席。他受訪表示，他是國民黨籍，但人生有選擇、決定的權利，要走的路掌握在自己手上，他來參加黃珊珊記者會是他自己的決定，他不會考量到被開除黨紀。

被問到是否擔心遭國民黨處分，翁鴻源說，他會尊重國民黨決定，「我做我自己，別人要對我怎樣，我尊重別人的看法。」他透露，當然有國民黨籍里長害怕黨紀不敢出席，且占非常大部分，有些人比較中庸，表示私底下給黃珊珊支持。

翁鴻源指出，今天他義無反顧，是因為黃珊珊把對的事情做對，「天道酬勤、地道酬善，黃珊珊本著對台北市的忠誠，祝黃珊珊可以高票當選！」民主政治要選賢與能，也希望大家支持好的候選人到市府打拚。

他認為應該要支持黃珊珊，他讚黃珊珊有意願、熱情，在萬華冒著生命危險，肯做事為台北市民努力，過去3年多接地氣，和里長一起打拚是做人的基本道理。

民眾黨籍中正區新營里何國榮說，自己是台北市唯一民眾黨里長，很多國民黨里長來，看到7、8名國民黨里長到場但不敢穿背心，若穿背心恐要被開除黨籍，因此有些里長穿環保志工衣服。

何國榮透露，碰到的人沒有人說要選陳時中，大部分要選黃珊珊，國民黨台北市長參選人蔣萬安還是有基本盤，不過，黃珊珊沒有資源沒有人力、經費，單打獨鬥選舉，大家都有政黨資源，但黃珊珊有民意、施政基礎，形象好又親民是優勢。