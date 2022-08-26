經濟部加工出口區管理處26日攜手財團法人資訊工業策進會，在高雄展覽館舉辦「高軟二期暨屏東科技產業園區擴區招商座談會」，現場和線上，共有揚信科技、東元電機、桓基科技、普惠醫工、寶電儲能、哈瑪星科技等近百位企業代表參與，加工處長楊伯耕說，企業想要進駐高雄亞灣，「高軟二期的地理位置，絕對是最好的」。

加工處長楊伯耕致詞表示，高軟二期招商，26日是巡迴全台3場說明會的最後一場，並同步推出屏東科技產業園區的擴區招商，希望能夠同時滿足對於辦公室、土地、廠房有不同需求的企業。

他說，高雄二期將先由加工處自建A坵塊，提供產業進駐，這是海景第一排，如果企業想要進駐高雄亞灣，「高軟二期的地理位置，絕對是最好的」，想要進駐的新創企業，可以選擇承租或承購。

楊伯耕指出，根據已經進駐高軟一期的企業反應，由於園區前面就有高雄輕軌捷運站，對於召募人才，具有相當大的助益，「上班搭輕軌就到了」。

楊伯耕強調，南部已形成S科技廊帶，尤其高軟一期也已建構5G AIoT產業據點，中央政府更投資百億元，發展亞灣成為5G AIoT新創園區和試驗場域，將是台灣發展5G AIoT產業最有潛力的區域。

高軟二期位於高軟一期北側，共有A、B、C三坵塊，占地約2.5公頃，加工處自建的A坵塊，建物將佈建5G高速傳輸光纖網路，導入AIoT智慧應用，將是高雄亞灣區亮點新指標，招商重點以資訊軟體、數位內容、智慧應用等產業為主，預估可提高產值33億元，可望創造2,500個就業機會。

加工處26日的招商座談會，特別邀請肚肚股公司，分享進駐高雄軟體園區心得與效益，該公司在鴻海內部孵化後，入駐高軟園區已3年，致力打造餐飲數據整合平臺，榮獲國內外多項獎項，2019年更獲得王品集團指定採用該司系統，疫情期間則開發出無接觸支付「餐飲防疫科技」。

肚肚執行長孫和翊表示，企業入駐高軟園區，享有優質服務，產官學都能互有交流，相信在各部會的資源挹注下，高軟二期會延續一期的亮眼成績，成為南臺灣閃耀的新興場域。

加工處表示，高軟二期聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試、法人單位等知識密集型產業進駐，屏東科技產業園區擴區則聚焦塑膠製品、金屬製品、機械設備等相關製造業與其他低汙染產業進駐。

至於屏東科技產業園區擴區計畫，已於日前通過環評，26日首度啟動招商作業，園區占地約27公頃，將引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造等產業，預估可促進50億元投資、提高100億元產值，並創造790個就業機會。