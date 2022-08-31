櫃買中心表示，為提升交易資訊透明度，對於依規定延長撮合間隔時間之有價證券，包括管理股票、變更交易方法且採分盤交易之有價證券及處置有價證券（含受處置之上櫃及興櫃戰略新板股票），將比照現行一般有價證券於「集合交易」期間之交易資訊揭露頻率與揭露檔數，並適用暫緩開收盤機制及盤中瞬間價格穩定等配套措施。

本次交易資訊揭露及相關配套措施之主要實施內容如下：

1.等價成交系統部分，自8:30至收巿（含暫緩開市、暫緩收巿期間及盤中瞬間價格穩定暫緩撮合期間），每5秒揭示試算成交及未成交上下5檔買賣申報價量資訊。開、收巿期間採行暫緩開、收巿2分鐘措施，自第一次撮合成交至13:25採行盤中瞬間價格穩定暫緩撮合2分鐘機制。

2.盤中零股交易部分，9:00至13:30及盤中瞬間價格穩定暫緩撮合期間，每10秒揭示試算成交及未成交上下5檔買賣申報價量資訊。自第一次撮合成交至13:25採行盤中瞬間價格穩定暫緩撮合2分鐘機制。

本次資訊揭露相關制度調整，將於今（111）年9月26日開始實施，櫃買中心配合修訂「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」、「零股交易辦法」及「興櫃股票買賣辦法」相關條文，並已公告於櫃買中心網站「首頁> 公告及法規 >市場公告>公告查詢」。