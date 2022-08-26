中華電(2412)集團今(26)日於高雄澄清湖舉辦「5G無塑企業志工永續行動-南區培訓活動」，包括來自子公司宏華國際、神腦(2450)、中華黃頁等共同參與，集結子公司及供應鏈夥伴，共同推廣環保無塑理念。

中華電財務長陳宇紳表示，中華電非常重視氣候變遷議題，促進環境永續不遺餘力，2021年創新推出「5G無塑、無拘無束」系列活動，今年更進一步集結子公司及供應鏈夥伴，共同推廣環保無塑理念，企業志工培訓活動即為其中一環，希望藉由豐富生動的培訓活動，讓志工們確實了解環保的重要性，自動自發地將環保落實在個人生活中，進而影響家人一起響應無塑、愛護地球，成為推動環境保護意識的種子志工。

中華電本次培訓課程特別安排現場從大自然取材（例如：落葉或石頭等），將垃圾做不同的應用及包裝，製作出精美且實用的環保創意物品，不僅美化生活也友善環境，讓減塑、無塑行動成為一種生活態度，讓大家共享環境保護的美好意義。

陳宇紳財務長強調，除了企業志工培訓活動外，中華電9月初也會在高雄攜手紙風車劇團，推出「蕃薯森林奇遇記」環保劇，在暑假尾聲陪伴小朋友盡情享受美好假期，並將結合供應商夥伴台灣諾基亞、台灣愛立信，以及子公司宏華國際、神腦國際、中華黃頁等，在現場設立互動攤位，讓參與民眾有得看、有得玩，還能對無塑融入日常生活的應用方式，有嶄新的多元體驗。