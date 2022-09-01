遠傳(4904)子公司博弘雲端科技Nextlink成為AWS的資料和分析能力的合作夥伴，AWS資料和分析能力的合作夥伴認證經由AWS官方所推出，指受官方認可能夠協助客戶進行資料分析、整合以及資料管控與安全性合作夥伴，要取得此項認證需要通過由AWS官方設定的五大項要求，其中包含確認是否能根據客戶需求提出數據資料分析的解決方案、確認是否能提供客戶資料與分析架構解決方案，以及客戶案例分享等。由於獲得的難度較高，因此目前亞太區僅不到30間AWS合作夥伴獲得此認證。

博弘於2014年即成為亞馬遜在台合作夥伴，客戶服務經驗豐富，2021年疫情加速運輸量成長，物流業地端機房已無法負荷，因此博弘協助知名物流商導入AWS服務，並以數據解決技術，從車隊系統著手導入自動化、資訊整合、數據分析以及視覺化數據圖表等服務，不只增加了內部的溝通效率，自動化系統也提升了從接單到配送所需花費的時間，幫助整體營運決策以及優化倉儲管理。

博弘於2022年成立數據應用處，團隊擁有數據工程師、數據分析師到資料科學家等完整配置，可以根據客戶需求，提供客製化的數據解決方案，像是流程自動化與資料工作流、數據倉儲等，可以囊跨從顧問諮詢、部署開發到後續維運的一站式服務。博弘數據發展處副總經理潘楷權表示，博弘除了傳統雲端代理商的技術諮詢外，更多了可依據客戶產業、商業需求所提出的顧問規劃與專案服務，能更有彈性的去符合客戶的需求。