中國證券監督管理委員會、中華人民共和國財政部於8月26日與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協定，將於近期啟動相關合作。

華爾街見聞報導，合作協定依據兩國法律法規，尊重國際通行做法，按照對等互利原則，就雙方對相關會計師事務所合作開展監管檢查和調查活動作出了明確約定，形成了符合雙方法規和監管要求的合作框架。

合作協定的簽署，是中美雙方監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了基礎。

依法推進跨境審計監管合作，將有利於進一步提高會計師事務所執業品質，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。

華爾街日報26日報導，北京政府正研究允許美國會計監管機構到香港調查在美上市中資公司的審計紀錄。

消息指出，中國證監會正安排讓中概股及其核數公司，將審計底稿及其他相關資料從大陸轉移到香港。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）隨後將派員到香港對相關資料進行現場審查。

消息人士稱，中證監近期已將相關計劃通知部分會計師事務所，最快將於下月實行。一旦美方確定此方案可滿足全面調查審計底稿要求，雙方將會達成最終協議。