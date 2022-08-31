釧路市與台灣互有觀光、文化等交流，市長蝦名大也強調，對於釧路市民來說，台灣是釧路市民長年以來重要的好朋友。（花蓮市公所提供）

花蓮市再增一個國際友好城市！「花蓮市與日本北海道釧路市友好交流協定」，今透過網路舉辦線上簽署。（花蓮市公所提供）

花蓮市長魏嘉賢今下午與日本釧路市長蝦名大也舉辦線上友好交流協定簽約典禮，魏嘉賢表示，雖然新冠肺炎疫情在全球肆虐，但城市交流卻沒有因此停下腳步，兩市簽署友好交流協定，致力推動文化、藝術、體育與觀光等領域城市交流，深化雙邊友好關係。

「花蓮市與日本北海道釧路市友好交流協定」簽署儀式，透過網路，在花蓮市公所及釧路市役所同步舉行，台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也在線上見證，促成兩市締盟的札幌辦事處長粘信士，特地到釧路市役所協助線上簽約事務。

魏嘉賢表示，釧路市位於北海道，是一座風景優美的城市，除了有阿寒湖與釧路濕原國家公園的天然資源之外，更是丹頂鶴的棲息地。日本是台灣鄰近友好國家，是國人出國首選，國際遊客來到台灣，也會來到花蓮一睹舉世聞名的太魯國家公園。

蝦名大也市長指出，2011年3月11日，東日本遭受大地震，台灣快速幫助日本，身為日本國民的他永難忘。他提到，肺炎疫情發生前，每年約有7萬多名的台灣遊客到釧路市觀光，而在釧路市的動物園與台北市立動物園締結友好協定，在2011年出借一對丹頂鶴給台北市立動物園，並在上個月誕生了大家期盼已久的雛鶴。

另外像是釧路公立大學與明道大學的教育交流，以及日台扶輪社締結姊妹社，或是SL蒸汽火車締結為姊妹機關車等，均以釧路日台親善協會為中心，因此對於釧路市民來說，台灣是釧路市民長年以來重要的好朋友。

謝長廷表示，花蓮市與釧路市擁有許多共通點，包括兩地同樣面臨太平洋，而在原住民族群方面，花蓮市是我國原住民重要據點，而釧路市是愛奴文化保存重要之地，希望兩地情誼更加鞏固，進一步加強文化、藝術與觀光等各領域等交流。