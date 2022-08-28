瓜地馬拉外交部長步卡羅應我國政府邀請，將於8月29日至9月2日率團訪台，外交部表示，訪團將拜會蔡英文總統，與外交部長吳釗燮共同簽署台瓜「外交人員訓練及交流合作協定」，並參訪國防大學，以及高雄軟體園區、故宮博物院等文經設施。

外交部副發言人崔靜麟表示，此行是步卡羅首次訪問台灣，除拜會蔡英文總統外，也將拜會外交部長吳釗燮並相互贈勳，另接受吳釗燮款宴歡迎。訪團成員也將拜會陸委會、國合基金會及外貿協會，並參訪外交部外交及國際事務學院、國防大學等文經設施，外交部表達誠摯歡迎。

步卡羅學驗俱豐，曾任瓜地馬拉聖保羅大學法學院院長、瓜地馬拉駐以色列大使、駐墨西哥大使、拉丁美洲及加勒比海禁止核武器組織瓜國代表等重要職務，今年2月就任外長職務後致力提升瓜地馬拉國際地位，並積極深化台瓜兩國合作關係。

外交部指出，我國與瓜地馬拉共享民主、自由及人權等普世價值，邦誼穩固友好；兩國長期以來在醫療衛生、經貿、技術合作、教育文化及基礎建設等領域合作交流密切，成果豐碩。