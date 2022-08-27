28歲韓團WINNER前成員南太鉉日前被指控涉毒，本月20日被曾參加南韓戀綜節目《Heart Signal 3》的網紅女友徐敏在於IG爆料「南太鉉和我是毒蟲」，更指控男方曾毆打她，雖徐敏在此後發文澄清自己服用過多精神藥物才亂發文，但警方昨（26）日仍以反毒品管理條例立案調查，下周傳喚2人到案說明。

徐敏在此前於IG曬出與南太鉉親密照，並無預警開始爆料控訴男方涉毒並毆打她，「南太鉉吸冰毒（甲基苯丙胺），我的房間、公司櫃子裡還有他用的針筒，他打我。」不過文章隨後遭刪除，緊接著她又加碼發5篇不知所云的貼文，疑似情緒相當不穩定，讓眾人相當擔心她的安危；沒想到事隔1日，徐敏再度於IG發文，稱自己因壓力太大、服用過多精神藥物導致失去理智，與南太鉉在前一日發生爭執，現在對於記憶非常模糊，接著表示「我上傳與事實無關貼文，也因失誤受傷，目前正在醫院接受治療，才會這麼晚做回應。」她也強調與南太鉉已解開誤會、言歸於好。

雖然徐敏在發文澄清與南太鉉吸毒不是事實，但首爾龍山警局仍於今（26）日以反毒品管制條例立案調查，近期將請2人到案說明。

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