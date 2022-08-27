侯友宜接受社區小朋友贈送的繪畫。（呂健豪攝）

新北市蘆洲民義段海砂屋自主更新案將在年底完工，此案同時也是新北市府核准申請海砂屋自主都更成功的首案，因此城鄉局特別在今（27）日舉辦感恩團聚活動，並邀請市長侯友宜與社區住戶一起見證這個都更案的成果，侯友宜也強調，給民眾一個安全、安心的家，是市府的責任。

侯友宜表示，蘆洲民義段在2020年時，由現場住戶與民意代表見證市府展現實行力，將鑑定為海砂屋的建築拆除；經過2年以後，在今年底就要完工，所有住戶都可以有一個安全、安心的窩來居住，這也是非常成功的自主更新典範。

侯友宜說明，新北市目前已經核准申請760件多元都更案，也等同於是20年來總和的4倍，市府會全力推動多元都更，尤其是在今年9月，將會實施危老都更，只要同意戶達到百分之90，或是僅有一戶不同意，就會給予1.5倍的原建築容積或基準建築容積的獎勵，同時也提供租金補貼，就是希望海砂屋或危老建築的部分能趕快來申請，目前已經有213戶申請。

除了各種獎勵與補貼政策鼓勵海砂屋或危老建築申請都更外，侯友宜也在現場提出「便民、利民、愛民」的新三民主義，表示市府會以這3個面向，讓都更能快速地推動，讓城市不斷改變，使新北市的環境更優化，而提供民眾安全、安心的家，也是市府責無旁貸的事，還仍需要社區住戶有自發、自覺性改變的勇氣，再搭配市府和專業團隊的力量才能有顯著效益。

城鄉局長黃國峰補充，本案更新前為3棟5層樓高，鑑定為海砂屋的建築物，現在更新後將興建1棟地下3層、地上13層的住宅大樓，住戶將有專屬的停車空間，周邊增加了綠化植栽的開放空間。

當時社區決定自主更新，住戶都是以追求居住安全為主，讓社區更能凝聚共識，搭配市府的經費補助、專業團隊的輔導及協助，促使順利更新完成。而本案附近的水湳街海砂屋，則是循防災都更重建，也說明市府全力推動多元都更，加速改善危險居住環境的決心。