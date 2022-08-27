高雄市旗津區26日中午傳出溺水意外，16歲吳姓男高中生和同學一起到青年活動中心旁福興宮前沙灘戲水，疑似遭到浪襲被捲走，當下同學根本看不到吳男的蹤跡，嚇得趕緊報警求助，經過24小時的搜救，27日中午尋獲時已無生命跡象。

26日中午吳男與同學至旗津福興宮前沙灘戲水，不料發生溺水事件，警消獲報後與海巡署出動救援，昨日遍尋不著吳男身影，警消與海巡署持續搜救，27日中午利用無人機找尋，在距離岸邊的5至10公尺處發現吳男漂浮在水面上，救起時已無生命跡象。