數位發展部27日正式成立，行政院長蘇貞昌（右四起）、蔡英文總統、首任部長唐鳳出席揭牌儀式。（姚志平攝）

數位發展部今(27)日於延平南路辦公處掛牌成立，由唐鳳擔任首任數發部長，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌也都到場。唐鳳致詞時也表示，數位發展部不做監理或是特許，也不做數位極權的老大哥，而是透過「三發」，分別為社會共榮的「社發」、產業轉型的「產發」、應變韌性的「突發」，強化全民數位韌性基礎。

數發部揭牌儀式由蘇貞昌頒授任命令，並交予印信給數位部首任部長唐鳳，總統蔡英文及行政院部會首長等多位貴賓於台下見證布達典禮，隨後由蔡英文、蘇貞昌等人，與唐鳳一起為數位部揭牌；後續唐鳳再頒授任命令予首任數位產業署長呂正華、資通安全署長謝翠娟。

數發部長唐鳳與數位產業署長呂正華、資通安全署長謝翠娟(邱新博攝)

對於數發部的預算，唐鳳表示，217億的預算中，公務預算是57億，其中包含各部會移撥的預算32億，以及第三期的前瞻計畫的預算執行及沿用和第四期的前瞻預算。另數發部也有提出兩項前瞻計畫，下周開始就會與立法院做溝通。

針對人才招募狀況與薪資標準，唐鳳表示，第一波人才招募以事務官為主，之後會有第二波就是約聘人員，第三波則是預計年底將成立「行政法人國家資通安全研究院」，持續向民間徵才，以彈性用人機制吸引具有數位專長的人才，不限學歷，只看戰力，歡迎各方英雄好漢一起加入，留任的公務人員也有配套去提升他們的待遇。

至於外界質疑約聘比率過高，唐鳳回應，當初在立院討論數發部組織法時，擴大約聘進用是各黨團的一致共識，甚至50％的約聘比率是有縮減過的版本；對於網軍是否進駐，唐鳳說明，是透過資通電軍混合戰，與各國聯防，保衛台灣。

外界聚焦的數位中介法部分，NCC曾經表示將與數發部討論，唐鳳則說明，數發部成立後會跨部會展開溝通協調，但如同行政院長蘇貞昌所說，有足夠共識就不會推動任何法案。