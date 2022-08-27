倍賞千惠子的眼睛無時無刻都非常有戲。（天馬行空提供）

日本新銳導演早川千繪執導的第一部劇情長片《七五計劃》，獲頒2022坎城影展金攝影機獎特別提及獎。除了找來日本資深國民影后倍賞千惠子主演，飾演因高齡被公司資遣的78歲獨居婦人「阿道」，更集結了新生代實力派演員磯村勇斗、河合優實，共同演繹這段殘酷卻再寫實不過的未來寓言。

磯村勇斗及河合優實在片中分別飾演負責招募「計劃」對象的公務員阿擴，以及負責為即將執行「計劃」的老人進行心理建設的心理輔導員瑤子。最初按部就班執行命令，每天帶著公式化笑容，「親切地」建議老人們加入計劃，不僅可以安度最後時光，更能為下一代子孫留下些「好康」。直到與老人相處的過程中，才漸漸重拾人性的溫度，意識到眼前的「計劃對象」也和自己一樣是有血有肉的人，在生死的關鍵時刻做出抉擇。

對於2位年輕演員的表現，導演早川千繪「大為驚豔」，她表示：「磯村勇斗演過的角色相當多元，被稱作銀幕變色龍。近年他開始演出主角，成為日本最受矚目的新星之一。河合優實則是個相當有潛力的新人，她於2019年出道，在《由宇子的天秤》中複雜、成熟的表演讓我印象深刻。都是不可多得的好演員！」

即將步入30歲的磯村勇斗此次也因該片正式進軍坎城影展，他表示自己一開始閱讀劇本時，就深受吸引，「高齡化是現今日本社會面臨的一大問題，我自己先前在看了一些相關報導後，也思考了很多事情，所以接演這部戲，對我而言真是命運的安排！」磯村勇斗在拍攝現場，也花了很多時間和早川導演討論阿擴這個角色，共同讓這個人物更加立體且貼近真實人性。

對於與倍賞千惠子合作，磯村勇斗也興奮表示，「與倍賞女士對戲時，能感覺到她的眼睛無時無刻都非常有戲，能如此近距離欣賞到她的表演，並與她一起度過這段時光，我真的十分榮幸！」最後不忘呼籲：「無論是哪個世代，我認為在觀賞完這部電影之後，都會發現片中所提出的問題，將成為你重新審視自己、家人、生命的契機。希望各位不單只是從這部電影裡感受到恐懼，更能看到邁向未來的方向及一絲希望。」

《七五計劃》將於9月8日在台上映。