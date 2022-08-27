疫情持續，副總統陳建仁今(27)日在文化大學發表專題演講時，主題訂為台灣該與新冠病毒共存還是清零，沒有具體的說法，整個演說過程都在宣傳蔡政府的防疫功績，強調指揮中心厥功甚偉，每天舉行記者會，讓民眾能公開獲得疫情資訊，深獲國人信賴，更協助民眾不受假消息影響，同時對於慈濟基金會等民間單位協助購買疫苗一事，隻字未提。

文化大學今日舉辦「第6屆亞洲未來會議」，邀請陳建仁以「國際感染症與台灣―與新冠病毒共存還是清零？」發表專題演講。

演講一開始，陳建仁花了許多時間說明當年抗煞工作，還有他個人在其中扮演的關鍵角色。再來論及本土新冠疫情防治時，則不斷強調蔡政府在疫情府爆發時到第一波管控階段成功做法，即靠著邊境管制、傳染病通報、隔離治療，還有民眾勤洗手、戴口罩、避免群聚等作法，成功讓台灣2020年成為全球僅少部分能「不封城」的國家地區。

至於第二階段的國內疫情防控，陳建仁認為主要在於Omicron病毒進入台灣，此時疫苗已問世，最重要的工作便是加強疫苗覆蓋率。

疫情去年在萬華出現破口，全國因此進入三級緊戒，全國民生經濟嚴重受創，來源是具高傳染性的Omicron病毒株，對此陳建仁並沒有具體說明，僅提到藉著疫調、勤洗手、戴口罩還有保持社交距離與停課，就把疫情停下來。

陳建仁甚至還說，當時CNN專訪時問他，詢問為什麼台灣做得到能夠控制疫情，他則回答彼此團結是成功的關鍵。對於Omicron之後的新變種病毒等疫情防治，完全沒有提及。

陳建仁在演講時，特別誇讚指揮中心，強調指揮中心每天召開記者會，以公開透明的方式來對外說明疫情資訊，讓民眾能抵抗假消息侵害，「好的治理、好的公民素質，形成良善的好的循環」，同時也褒揚蔡政府控管疫情做得十分妥善，帶領台灣以口罩還有醫藥用品等作為防疫基本工具，加強非藥物介入，做好「超前部署」，總統蔡英文也努力為穩經濟，為了避免疫情影響經濟，因此提出紓困方案。

至於疫苗，陳建仁毫無論及去年疫情全國大爆發時，國人對於疫情需求若渴的情形，僅說在疫苗缺乏時，感謝日本、立陶宛、波蘭的捐贈，而這些國家之所以捐疫苗，則是台灣曾捐口罩予以協助，「大家缺口罩時，台灣捐口罩，這就是善的循環，面臨到疫情的時候，大家要彼此互相幫助」；對於民間企業、慈濟基金會還有佛光山等民間機構主動買疫苗的義舉，同樣隻字未提。

演講到最後，陳建仁對於台灣的新冠病毒管理是否共存還是清零，完全沒有說明，僅說Omicron傳染力強，所以當時台灣從清零走向與病毒共存。

至於未來的防疫工作，陳建仁提到，將努力走出台灣，計畫幫忙疫苗需要普及的國家，像是非洲，同時對內則致力強化防疫與經濟的結合成長，並承諾會積極照顧弱勢團體。