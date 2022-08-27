行政院長蘇貞昌坐上高空作業車上採摘文旦。（李俊淇攝）

行政院長蘇貞昌率團隊前往台南麻豆行銷文旦。（李俊淇攝）

台南市麻豆農會今（27）日下午舉辦文旦尬文創活動，行政院長蘇貞昌率領團隊前往參加，對於大陸禁止台灣文旦進口，蘇貞昌上台時表示，台灣做生意公道，但農產品一再被糟蹋，但我們不賣主權，不賣尊嚴，只賣農產品，現在反因此轉銷更多國家。

行政院長蘇貞昌參加文旦尬文創活動，受邀上台時，發現一旁的文旦人偶在太陽下已站立多時，立即貼心將請2個人偶下台休息。蘇表示，只要提到麻豆，就只會想到文旦，自已不知道其他地方也產文旦，因為所有的文旦都貼上「麻豆」的標示，而現在正是品嚐文旦的好時機，不用搶，人生劇本早已寫好，不要太計較，麻豆經營最實在，做出的品質大家都知道，

蘇接著說，有時因政治因素水果外銷遭阻擋，但我們不賣主權，不賣尊嚴，只賣農產品，假如對方不要，還是會有其他國家會接受。台灣做生意公道，但農產品一再被中國糟蹋，但也因此改轉銷更多國家，像美國、加拿大和日本更愛台灣農產品。

行政院農業委員會主委陳吉仲也表示，今年台灣共出產7萬公噸文旦，希望在2周時間銷售完，目前已外銷1000公噸，農委會外銷目標是3000公噸，文旦今年沒去大陸反而更好。水果外銷要做的好，後期加工及冷鏈技術都要處理好，而比較不甜的水果，拿去加工當精油及清潔劑等其他用品，而較甜的小果給消費者食用，分類處理好的價格才能維持穩定。