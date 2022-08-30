斗六文旦今（30日）舉行評鑑，許多果農到場關切。（周麗蘭攝）

今天斗六文旦評鑑評分標準包括外觀、風味、肉質、種子數、甜度，嘉義大學教授呂明雄、李堂察、副教授張柏滄、助理教授江一蘆、台南農改場助理研究員張嵐雁、嘉義農試所助理研究員陳祈南擔任評審。（周麗蘭攝）

曾連續3年勇奪特等獎的教授級文旦果農許明舜（中），也到比賽現場觀看後輩種的文旦。（周麗蘭攝）

斗六市公所今（30日）舉行文旦評鑑，共有69組參賽，評鑑長嘉義大學教授呂明雄表示，今年風味、糖酸跟往年差不多，因今年果農必須提早採收，果肉口感尚不到往年的Q彈、多汁，只要放久一點口感就會好。

今年69組參賽文旦中，夙負盛名的鎮北（牛挑灣）文旦產銷班就有29組參賽，比去年多出許多，班長王聚宏表示，這是斗六文旦界大事，雖然果農擔心今年比較早採收，風味可能還未完全到位，但仍勇敢參賽。

曾在1997、1998、1999年連續3年勇奪特等獎的教授級文旦果農許明舜，也到比賽現場觀看後輩種的文旦，他說很樂見產銷班的果農種的風味更勝於他家。

許明舜家種6分地文旦，種好吃文旦的訣竅不藏私，20多年來全部傳授給鎮北產銷班班員，他的文旦5斤裝14度文旦一箱2000元，10斤裝3000元，可能是最高價的斗六文旦。

今天斗六文旦評鑑評分標準包括外觀、風味、肉質、種子數、甜度，嘉義大學教授呂明雄、李堂察、副教授張柏滄、助理教授江一蘆、台南農改場助理研究員張嵐雁、嘉義農試所助理研究員陳祈南擔任評審。

評鑑長呂明雄表示，口感上果肉沒有往年柔軟、Q彈多汁，只要是提早採收造成，只要放久一點就好，甜度也會提高。今年文旦果皮沒有像往年黃更耐放，久放也不用擔心會過熟，果皮變軟後再吃會更好吃。

評鑑結果出爐，特等獎陳依惠；頭等獎李威樹、鄭彥甫、高振祥；優等獎林伯志、劉人維、張冠章、黃金標、廖麗霞；優質獎黃順璋、林辛煌、許紘維、蘇淑鑫、賴坤柚、林侃伶、鄭木聰、張冠倫、黃文鴻、陳麗惠、游紹庭、楊純圓、張清河、李寶清、林震源、黃聰敏、田祺祜、張雅惠。