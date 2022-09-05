雲林縣西螺大橋觀光文化節，中秋3天連假熱鬧登場。（西螺鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣「西螺大橋觀光文化節」每年均吸引上萬人參與，今年將於9至11日中秋連假登場，5日西螺鎮公所舉行記者會，表示活動以「嬉螺走著橋」為主題，貫穿「藝術文化」、「歡樂樂園」、「親子樂活」等5大主軸，邀全台民眾前來體驗西螺獨有的慢活步調與人文底蘊。

「2022西螺大橋觀光文化節」記者會5日在西螺大橋西側草地舉行，今年為西螺大橋完工70周年，西螺鎮公所特別規畫踩街嘉年華，參與隊伍有森巴舞團、布袋戲團、cosplay、社區舞蹈團等20幾個表演團體，陣容龐大精彩可期。

西螺鎮長鄭玲惠表示，今年宣導品特別與台酒公司合作，客製西螺專屬的「金牌啤酒風味飲料」，另外還與瑞春醬油工廠客製「西螺文化節專屬醬油」，並且加碼於雲林住宿遊客可至活動現場領取客製「明星花露水」，歡迎全台民眾一起「來西螺．走著橋」。

鄭玲惠說，西螺大橋入口意象布置，結合文創、攝影、藝術創作，絕對讓人耳目一新，橋下高灘地打造全新夢幻場域「嬉遊樂園」，有小朋友喜愛的多項遊樂設施，並結合「旺螺市集」推廣西螺特色產業。當日活動現場還有西螺鎮農會美食DIY、米食品嚐，以及充滿趣味的「小騎士滑步車比賽」、「歡樂氣球音樂秀」等活動。

西螺鎮公所指出，觀光文化節晚會接連不斷，9日有「劇場之夜-愛麗絲東方夢遊」；10 日「金曲之夜」邀請「金曲歌王」許富凱、「總鋪師歌王」陳隨意、「芒果公主」喬幼等人；11日「星光之夜」有「鐵肺歌姬」陳芳語、「全能型創作資優生」RAY黃霆睿等人獻唱，閉幕壓軸將施放300秒璀璨煙火秀。