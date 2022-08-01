為提供幼兒保護力，雲林縣政府今（1）日在西螺中山國小提供「嬰幼兒莫德納疫苗集中接種」服務。雲林縣長張麗善透露，她前去現場時遠遠就聽到小朋友宏亮的哭聲與尖叫聲，讓她三步併兩步地趕去安慰，並表示會陸續增設校園集中接種，提供相關服務。

張麗善今日在臉書表示，疫苗集中接種開打首日在西螺鎮中山國小舒適、寬敞、有冷氣吹的大禮堂登場，從報到、評估、接種、觀察區等路線都很順暢，讓家長跟孩子不會等待太久。

開打首日張麗善也前往視察，不過還沒進到大禮堂裡面，遠遠就聽到小朋友打疫苗的宏亮哭聲與尖叫聲。她透露，有的小寶貝哭紅雙眼、邊啜泣邊看繪本，有的相當勇敢、打完針一滴眼淚也沒流，小朋友們在爸爸、媽媽、阿公、阿嬤等人的陪伴下，在留觀休息區聽志工說故事、閱讀繪本童書等，盡可能舒緩孩童們的緊張情緒。

張麗善說，孩子平安健康是父母們最大的心願，幼童注射疫苗後可降低MIS-C風險與染疫後腦炎等重症或死亡發生，雲林縣政府接下來會陸續增設校園集中接種，平常也有39間醫療院所提供接種服務，提醒有需要的家長可以上網查詢。