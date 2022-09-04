花蓮縣政府啟動系列活動行銷文旦柚，也將向中央爭取補助宅配運費，鼓勵農民自產自銷，增進收益和穩定發展銷售市場。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮文旦柚種植面積佔全國總面積4分之1，產量約16000公噸，是縣內大宗農產之一，不過今年節氣白露距中秋僅3天，銷運期限較短，且中國突然禁運，柚農面臨銷售困境，花蓮縣政府除啟動系列行銷活動因應，將向中央爭取補助宅配運費，鼓勵農民自產自銷，增進收益和穩定發展銷售市場，並於節後收購無法銷售大果補助，保障農友收益。

農業處長陳淑雯表示，今年文旦柚銷售期短，因此在7月超前部署，邀集縣內農民團體研商行銷工作事項，輔導各單位辦理相關行銷活動，另補助農會及公所至產期前每周北上都會區辦理展售會，拓展客源，並與瑞穗鄉農會合作辦理評鑑，將花蓮文旦的好品質呈現給全台民眾。

農業處也另外製作精美花蓮文旦柚型錄、辦理買箱送券抽獎活動等行銷活動，吸引消費者購買，並在高速公路T-BAR及捷運車站播出形象廣告，邀請藝人廖科溢以產地餐桌模式推廣及網紅小健健拍攝詼諧逗趣橋段短片，增加花蓮文旦的知名度。

然而，文旦柚8月突遭大陸禁運，農業處除隨即邀集文旦柚加工業者擴大加工果採購，從去年400公噸增加至800公噸，提早去化銷售壓力，另與通路業者溝通合作，讓產品在UBER EATS、東森電視購物及福委會等網購平台上架，並媒合企業團購，鼓勵農民自產自銷宅配，增進農民收益。

縣長徐榛蔚表示，縣府文旦柚行銷策略，除節前透過各項行銷廣告、活動及採購媒合，擴大市場採購及銷售，也將向農糧署爭取補助宅配運費，降低柚農自產自銷成本，增加拓展新通路的動力，開拓大陸以外市場，節後則將爭取收購全數無法銷售的大果，保障農民基本收益。