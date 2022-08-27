今（27）日下午有不少大里、太平的網友，在臉書發出劇烈「冰雹雨」的畫面。（影片／翻攝記者爆料網）

午後對流雲系發展旺盛，氣象局下午針對台中市發布大雷雨即時訊息，大約下午五點左右，有不少大里、太平的網友紛紛在臉書發出劇烈「冰雹雨」的畫面，讓許多人看了感到吃驚。

有網友在臉書「太平人(讚)出來」分享影片，表示「隔壁大里下冰雹，太平也有下」，畫面中可見戶外雨勢磅礡，伴隨著一粒粒的有如彈珠大小的冰雹砸到地面，另外也有不少台中人在臉書分享當地情況，直說「夭壽，下冰雹」。據氣象局資料顯示，這起冰雹雨的形成是因為午後雷雨胞對流旺盛所致。

民眾看到突如而來的冰雹雨，忍不住直說「夭壽」。（圖／翻攝自記者爆料網）

氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局傍晚17時55分發布大雨特報，今（27）日台中以北、南投、嘉義、高雄、屏東、宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，民眾要當心雷擊和強陣風。

大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區。