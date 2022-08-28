俗話說「風水輪流轉」，時序即將進入9月，運勢也將出現變化，搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》分析，9月生肖屬蛇、豬、龍者運勢走上坡，不僅好運不斷、事業上得貴人相助，錢財更是漲不停，升官加薪不是夢。

▍生肖蛇

生肖蛇9月30日前運勢極佳，不僅財神進家門，大發橫財運，事業上也有貴人相助，升官加薪不是夢，只要朝著自己的目標努力，就可以獲得滿意的回報，往後遇難呈祥，運勢回轉。

▍生肖豬

生肖豬9月30日前運勢不錯，橫財運旺，也有升官加薪機會，特別是屬豬的女性，雖然思想開放活躍，但性格和順，為人處世滴水不漏，低調又不會與他人錙銖必較，所以婚後的她們非常會過日子，除了掌管家中的財政大權，投資更是一本萬利，是老公的得力助手，夫妻攜手過著讓人羨慕的生活。

▍生肖龍

生肖龍9月30日前運勢飆升，事業上表現優秀，做起事來得心應手，還有貴人來相助，加上自身能力強，必定飛黃騰達，富貴自來，而財運部份也受事業及好運影響，錢財漲不停，越來越富裕。