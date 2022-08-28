泰國一名獨居女子晚上洗澡時不慎把自己反鎖在浴室，大聲呼喊求救都沒人聽見，只能靠浴室裡的自來水過活，然而3天過去都沒人來救她，絕望的她怕死得不明不白，拿黃色乳霜在牆壁寫下遺書後等死，所幸結局大反轉，下秒突然出現警察破門而入，救了她一命。

綜合泰國媒體報導，這名54歲獨居婦人家住曼谷，由於家中浴室門鎖裝反，22日晚上洗澡時不小心反鎖浴室門，把自己困在浴室裡，她強行開門未果，只好大聲求救，拚命敲打東西製造噪音，但都徒勞無功。

泰國一名獨居女子把自己反鎖在浴室，3天過去女子怕死在浴室，所以先在牆上寫好遺書。(翻攝自Prakanong.Station臉書)

婦人就這樣一直困在浴室，僅靠自來水維生，到了第3天，女子覺得自己活不了了想放棄求生，拿起黃色的乳霜在牆上寫下遺言與親友告別，寫好後癱坐在地上輕敲地面，慢慢等死。沒想到就在此時，一群警察破門而入，將受困浴室3天的婦人救出，原來是她妹妹22日起發現聯絡不到姊姊覺得奇怪，25日前去姊姊家查看，發現家中大門深鎖，沒人回應，因此報警求助。

泰國一名獨居女子失聯，妹妹急忙找警察幫忙營救。(翻攝自Prakanong.Station臉書)

警方破門而入後，聽到3樓浴室有敲打、呼喊聲，發現受困在浴室的婦人，將人救出，曼谷帕卡農警方25日在臉書指出，婦人被救出時身體已經十分虛弱，所幸送醫後並無生命危險。