台灣理財顧問認證協會舉辦「2022年CFP/AFP授證典禮」，依據國際理財顧問認證總會（FPSB）截至2021年底統計，全球CFP認證人數已突破20萬人，與去年相比成長約5.5％，台灣CFP已認證人數達2,432人，成長率達12.9％，位居前6大高成長會員國，各金融機構紛紛投入資源，培育具備金融多元跨領域專業人才，尤其是銀行界與保險業，更積極培育CFP、AFP新世代金融菁英，來協助高資產人士建立與執行跨領域的理財計畫，達到期望的理財規畫目標。

FPAT理事長也是國泰金總經理李長庚表示，疫情衝擊全球的生活，加上今年市場的波動，有更多民眾需要理財的建議，期許CFP/AFP運用專業，有彈性的因應市場變化，幫助客戶把握機會規避風險，提升理財人員的價值。每位持證人持續提升專業，CFP的核心精神是全方位理財顧問，是伴隨著客戶的一生，幫助客戶得以實現更好的生活計畫。

國內統計至今年上半年，多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，至今累計的教育訓練人次已經超過6萬5千人次，近兩屆新科持證人國內新取得CFP國際專業認證計有425人，取得AFP專業認證計有176人；此外，南山人壽積極培養CFP及AFP顧問人才，新科持證人數居冠，中國信託商銀在通過率上表現亮眼，且成長率高達3成，同時也在高資產客戶業績銀行排名第一，國泰人壽共有433位CFP及AFP持證人，為保險業最高。

面對貧富差距持續擴大，M型社會明顯的狀態，比起單純儲蓄，現代人更須具備FQ（Financial Quotient）財務智商，來因應自身對於像全球疫情爆發、烏俄戰爭導致能源、糧食價格劇烈起伏等震盪且不確定性的新型經濟狀態，除此之外，也更加需要資產配置方面的專業建議，這也是近兩年全球CFP人數不斷高度成長的重要原因。