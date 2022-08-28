近來傍晚逐漸降溫，許多民眾趁此時間運動，但醫師提醒，許多人習慣運動後一次補充水分，但人體狂流汗後水分與電解質大量流失，當事人可能未意識到已有心血管風險，因此許多病患發生心肌梗塞的地點為淋浴間。

博仁醫院急重症副院長康志森在《健康2.0》中表示，夏天人體要藉由水分流失來散熱，心臟、血管等組織在高溫下運作需要更多氧氣、更為耗力，因此運動者的體能狀況必須頗佳，否則心梗風險更高；「根據美國一項研究，天熱時，氣溫每上升1度，心血管風險發生率就增加4%，民眾務必了解氣溫與運動風險的相關性。」

康志森表示，許多男性運動過程因較於興奮，而忽略補充水分的必要性，但此期間人體長期缺乏水分，水分與電解質大量不足，待其運動完後一次補水，頗不利於健康。

他表示，「我常遇到病患發生心血管事件的地點是在淋浴間」，因為洗澡時，血液流向全身各處，血壓降低，而且人在運動後彈盡援絕，身體不及因應血流量大量減少，會突然意識喪失而昏迷，由於心肌梗塞時發生速度極快，當事人來不及向外求援，或自身已失去意識，「因此心肌梗塞常是生死一瞬間。」

康志森並提醒，許多人平常血壓低，自認不易流汗，「但那是在冷氣房內不流汗，到戶外稍事活動，流汗量大增，血壓數值更低，」此時易因低血壓昏倒。此外，人若失去意識而跌倒也易造成身體損傷，不得不慎。