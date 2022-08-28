國民黨新竹市長參選人林耕仁今（28）日發布新住民政策規劃藍圖，他指出未來將以「個人、家庭、社會、經濟、文化」等五面向給予新住民支持，幫助他們更好融入社會，並且保證每季檢視新住民家庭服務中心，以精準掌握新住民婦女實際需求與適應情況。

林耕仁於臉書指出，新竹市作為台灣社會的縮影，在少子化、高齡化的人口發展趨勢下，對於願意遠渡重洋、來台組建家庭的新住民婦女，市府應當帶頭表示歡迎，並積極協助她們能更快更順暢地適應在台生活，從「個人、家庭、社會、經濟、文化」等五個面向，給予足夠支持。

林耕仁再次重申要當「最照顧市民的市長」，只要是新竹人，就是自己要守護的人，他保證，未來若擔任市長，會積極爭取與竹縣一同辦理國際移民日嘉年華等多元文化交流活動，並且每季檢視社會處新住民家庭服務中心的業務成效、規劃，除了體現市府對於新住民婦女的重視，更希望能確實掌握到新住民婦女的適應情況與實際需求，以便用有限的資源做到最有效益的安排。