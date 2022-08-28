據石家莊地鐵官方微博消息，為做好新冠肺炎疫情防控工作，切實保障人民群眾的身體健康和生命安全，減少人員區域流動，自今天（8月28日）15時起，石家莊地鐵各線路停止運營。恢復運營時間待定，將透過石家莊地鐵官方微博、微信公眾號公布。此外，還有4區宣布從今天14時起，居家辦公3天。

石家莊居家辦公的通告

鑒於當前石家莊市橋西區疫情防控形勢，為嚴防疫情傳播擴散風險，斬斷傳播鏈條，盡快撲滅疫情，切實保障人民群眾身體健康和生命安全，在前期橋西區實行居家辦公的基礎上，經研究決定，橋西區、長安區、裕華區、新華區自2022年8月28日14時至8月31日14時，除參與城市運行、市場保供、公共服務、疫情防控等工作人員以外，所有人員採取居家辦公、單位暫停營業等措施，居民非必要不外出，不扎堆、不聚集，最大限度減少人員流動。

一、黨政機關和國有企事業單位職工要帶頭落實居家辦公要求，居家辦公期間，根據安排可就地轉為志願者，參與疫情防控工作。居家辦公涉及到的單位，要做好員工居家辦公的具體安排和教育管理，提倡採取視訊、網路、電話等線上辦公方式；必須到崗的，需持24小時內核酸陰性證明，實行家庭、單位「兩點一線」管理防疫措施，加大公共區域清消力度，嚴禁單位內部人員聚集。

二、區域內各類經營場所暫停營業，參與防疫保供的市場、超市、餐飲、醫院、外賣、快遞等民生基本保障單位和個人，要嚴格落實核酸檢測和健康監測等各項防疫措施。

三、居家期間，嚴格按照全員核酸檢測要求進行核酸檢測，採樣時應全程佩戴口罩，有序排隊，不逗留，不聚集，不吸煙，不隨地吐痰。

四、倡導居民網上購物，提倡無接觸配送。以上各區及所屬街道（鄉鎮）將組織保供單位、大型商超直供，及時配送有關物資，滿足基本生活需求。對行動不便的獨居老人、殘疾人等群體，提供基本生活物資上門服務。同時，嚴厲打擊哄抬物價、囤積居奇等行為，確保生活物資供應充足、價格穩定。

五、以上各區指定黃碼醫院，主要保障本轄區高、中風險區域、隔離點、居家隔離和健康監測等人員就醫。轄區內其他居民，特別是產檢生育、血液透析、腫瘤診治、新生兒等特殊患者通過預約方式，提前向所在社區（村）報備後，據實安排就醫，滿足群眾診療需求。